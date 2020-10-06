港超聯｜煞科日場地公佈 東方富力大球場爭冠

港超聯只餘下一輪賽事，三場賽事會在下周日（11日）同時於下午三時開賽。足總今日亦公佈煞科日比賽場地安排，東方龍獅將會在香港大球場迎戰富力，力爭「三冠王」。

足總在公佈復賽賽程後，煞科日比賽場地一定未有定案。今日完成東方對愉園的賽事後，足總終於公佈三場賽事場地安排。擁爭冠主導權的東方會在香港大球場迎戰富力，此乃東方擊敗富力贏得足總盃的場地；尚有爭冠希望的傑志，則會在旺角大球場對愉園，而理文對南區則被安排在小西灣運動場。將軍澳運動場在當日會舉行香港田徑測試賽，故無法用作港超聯賽事。

港超聯餘下一輪，頭三位球隊均有機會贏得冠軍，當中以一分之差領先、排在榜首的東方呼聲最高，只要擊敗富力則肯定封王。不過，富力亦有爭冠機會，只要擊敗東方，同時傑志失分予愉園，就可以贏得隊史首項錦標。傑志方面，若在煞科日擊敗愉園，同時東方未能擊敗富力，則可以重奪聯賽冠軍。

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