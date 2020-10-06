世盃外｜阿蘇美斯再次重聚 齊齊現身機場返國家隊報到

2022年卡塔爾世界盃將於兩年後上演，其中擁有4.5個出線名額的南美洲，將會在本周四起舉行長達1年半的外圍賽，以決出出線席位。其中今夏離隊不成的巴塞隆拿球星美斯，周一安排了一架私人飛機，將與一眾在西班牙舉行的阿根廷國腳，包括奧甘波斯、馬高斯阿古拿、古度洛迪古斯、尼侯恩佩雷斯等人，一同從巴塞隆拿飛回阿根廷向國家隊報到。

不過，當地傳媒周一在巴塞機場發現，今夏從巴塞隆拿已經轉投馬德里體育會的烏拉圭前鋒蘇亞雷斯，駕車接載着好友美斯一同抵達機場，二人下車後阿蘇還在車尾箱，與美斯一同拿取行李，這是自阿蘇轉投馬體會之後，二人首次一同在公開場合露面，相信二人就算效力不同球會，過去6年的兄弟情亦不會因此變淡。

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