對症下藥：維拉靠新兵　屈堅斯最堅

上季才重返英超的阿士東維拉，首季豪使1.43億鎊增兵，卻只換來第17位僅僅護級成功，若非門線技術失靈送救命一分，維拉恐已降班。然而這支上季尾四的球隊，今夏卻悄悄起革命，領隊甸史密夫在上季骨幹上，針對陣容弱點作出收購，結果多名新兵表現對辦令維拉攻守升級之餘，隊長基亞利殊表現成熟，亦是維拉開季三戰全勝，成功彈起的關鍵。

維拉上季失球數字多達67球，屬去季英超第二多，當中起用過四名門將，但不論是湯希頓、連拿或抱球入網的挪威門將尼蘭特，均未能讓維拉安心。幸阿仙奴雙冠王功臣達米安馬天尼斯，在兵工廠未能搶走賓特尼奴的正選位後決心出走，令維拉得以購入這名把關技術上乘的好門將，配合泰朗明斯、安斯干沙、新兵馬迪卡殊等人組成的防線，令維拉開季3戰只失2球，失球數字大幅降低。

防線獲得升級後，維拉進攻上一向依靠攻擊核心基亞利殊，這名25歲的英格蘭中場上季已交出8入球6助攻的亮麗數據，148次被侵犯更排在歐洲5大聯賽首位，此子上季更創造出91次入球機會，僅次上季英超最佳球員奇雲迪布尼排第二位，惜隊友們把握力甚差，上季維拉「標王」韋斯利摩拉斯只入五球，故維拉今季對症下藥，以破英冠轉會費紀錄的2,800萬鎊，購入速度射術兼備的奧尼屈堅斯，結果這名24歲前鋒今仗大演「帽子戲法」，成功帶領維拉開季三戰全勝成功彈起，只要基亞利殊及一眾新兵持續好表現，相信維拉今季不用再為護級而苦惱。

文：尊嘉