日職｜告別19年飛腳生涯 遠藤保仁外借日乙磐田山葉

日職球會大阪飛腳周一宣佈，落實將隊中的40歲老將遠藤保仁外借至日乙的磐田山葉至季尾，由於這位日本中場與大阪的合約到季尾便會完結，因此遠藤可能會就此結束長達19年的飛腳生涯。

遠藤保仁今季在大阪各項賽事上陣13次，不過當中只有4次正選，其餘時間大多在比賽尾段後備入替。他周一出席網上記者會時坦言，希望今次轉會能夠爭取更多上陣時間：「我希望尋求新的挑戰，另一個原因時我希望可以參與更多比賽。今季我經常無法在重要的賽事中上陣令我感到沮喪，不過大阪飛腳作為一支偉大的球隊，有競爭是理所當然的事。」

遠藤保仁由2001年開始就效力大阪飛腳至今，他表示希望今次租借期完結後，將來有機會再次穿上飛腳的球衣：「今次轉會並非一個簡單的決定，我要感謝球會尊重我的意見，我希望能夠在新的球隊留下好的成績。大阪飛腳對我來說已經不只是一家球會這甚簡單，我仍然很渴望下季能夠回來效力。」遠藤將會在磐田穿上50號球衣。

陪同遠藤出席記者會的大阪飛腳社長小野忠史表示，球隊過去奪得的9項重要錦標，遠藤都有份以主力的身份作出貢獻，對球會以至日本球壇來說，毫無疑問都是一位傳奇球員，他更表示希望遠藤將來能夠繼續披上大阪的藍黑球衣：「我們希望他能夠着上大阪的球衣結束球員生涯，之後我們希望他能夠以其他角色繼續留在球會協助我們發展，我們都很期待遠藤再次在大阪有活躍的表現。」

遠藤保仁2001年由京都不死鳥轉投大阪飛腳後，至今為球隊在日職上陣539次，期間協助大阪贏得2次日職、2次日職盃、4次天皇盃，並且在2008年贏得亞冠盃冠軍，而他職業生涯合共在日職上陣641次，是史上在日本頂級聯賽上陣次數最多的非門將位置球員。

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