籃球●今日體片｜不滿隊友唔傳波 NBA球員三歲囝攬跌人好搞笑

NBA總決賽去到香港時間周三，熱火同湖人就會打Game 4，兩隊球員當然繼續搏到盡啦。不過NBA其餘嘅28隊球員有乜做，紐約人前鋒Julius Randle就揀咗做湊仔公啦。佢帶住囝囝去打波，不過囝囝Kyden好似冇遺傳到Julius Randle打籃球嘅基因啦。Julius Randle喺IG po咗段片，見到3歲嘅Kyden因為隊友唔傳波，佢居然走去攬跌人哋，場面認真搞笑。其實Kyden都有運動細胞，不過就唔啱打波，可能打美式足球先啱佢多啲啦。

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