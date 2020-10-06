NBA｜21年奪標賠率出爐 湖人4.25倍大熱 熱火15倍並列第6

今屆NBA總決賽仍然進行得如火如荼，湖人經過三個回合後暫時領先熱火2:1，有外國博公司已急不及待開出下季的奪標賠率，貴為今屆西岸冠軍的湖人，被列為4.25倍頂頭大熱門，力壓以5倍成為次熱門的快艇，至於以黑馬姿態稱霸東岸的熱火，就以15倍與塞爾特人並列第六熱門。

NBA總裁阿當施華（Adam Silver）早前已表明，20/21年賽季很可能要待明年一月才能揭幕，換句話說，年底生日的湖人前鋒勒邦占士（LeBron James），將要以36歲高齡展開新賽季，而其拍檔安東尼戴維斯（Anthony Davis）亦將有權在今季結束後，提前回復自由身，博彩公司Caesars Casino仍然將湖人列為下季的奪冠大熱門，除了是對LBJ的狀態充滿信心，亦反映出他們相信正值當打之年的AD，將會留效紫金兵團。

另一方面，以尼納特（Kawhi Leonard）及保羅佐治（Paul George）為首的快艇，雖則在今屆季後賽的表現令人失望，更於西岸次圈領先金塊3:1的情況下，最終輸3:4出局，始終無法打破從未打入分岸決賽的宿命。然而，隨着主教練李華士（Doc Rivers）下台，加上球員已磨合了一季，預料快艇下季仍會是湖人稱霸西岸的最大阻力。

東岸方面，有兩屆常規賽MVP安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）壓陣的公鹿，被莊家列為7倍的第三熱門。最近有消息指，已步入球員生涯尾聲的雷霆明星控衞基斯保羅（Chris Paul），有意轉投公鹿與「字母哥」並肩作戰，成事的話，勢將大大高該隊的奪標機會。

勇士今季因為主將史堤芬居里（Stephen Curry）與K湯臣（Klay Thompson）受傷，未能打入季後賽。隨着他們已全面復操，博彩公司亦將勇士列為9倍的第四熱門，將有杜蘭特（Kevin Durant）與K艾榮（Kyrie Irving）復出聯手的網隊以11倍緊隨其後，塞爾特人則以15倍與熱火並列為第六熱門。

21年NBA冠軍賠率

第1位：湖人（4.25倍）

第2位：快艇（5倍）

第3位：公鹿（7倍）

第4位：勇士（9倍）

第5位：網隊（11倍）

第6位：熱火（15倍）

第6位：塞爾特人（15倍）

第8位：金塊（21倍）

第8位：速龍（21倍）

第10位：火箭（26倍）

第10位：小馬（26倍）

註：只列前10位

資料來源：caesarscasino.com

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