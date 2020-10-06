武漢肺炎｜同確診球員曾經面貼面 老馬驚驚即做檢測

早前本報曾經報道，現時帶領阿甲球隊的甘拿斯亞的一代球王馬勒當拿，最近帶隊出戰友賽時戴上一個特大的透明防護面罩到場預防武肺，外形極似迪士尼卡通人物巴斯光年。不過，近日有報道指，甘拿斯亞前鋒尼高拉斯干天不幸確診武肺，亦令老馬驚驚，所以周一在家中接受病毒檢測。

同一馬勒當拿的代表律師Matias Morla在個人Twitter上發帖，指59歲的馬勒當拿已接受武漢肺炎病毒檢測，並在Twitter上載醫護為老馬作檢測的照片。Matias Morla表示檢測將在24小時之內有結果，但指老馬現時的心情非常平靜，未有過份擔心。

上周五老馬帶領的甘拿斯亞，隊內前鋒尼高拉斯干天確診患上武肺。而就在對聖羅倫素的友賽中，準備上陣的干天曾與戴上防護面罩的老馬接近面貼面地問好。老馬作為親密接觸者下，為保安全亦隨即接受病毒檢測。

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