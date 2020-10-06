意甲｜出道同基艾沙踢帕爾馬 保方相隔21年變成佢阿仔隊友

意甲班霸祖雲達斯在周二轉會窗死線日，以總金額達5,000萬歐元（約4.6億港元）簽入基艾沙的兒子費達歷高基艾沙。有趣的是，費達歷高現在竟有幸與父親的昔日戰友門神保方同隊。

祖記官方表示，費達歷高基艾沙將以先借後買方式加盟球隊，第一年借用費為300萬歐元，次年借用費為700萬歐元，若滿足合約的特定要求，可在兩年後以4,000萬歐元買入基艾沙，因此總金額高達5,000萬歐元。

費達歷高入隊後，將會和「叔夫輩」的保方成為隊友。保方1995年在帕爾馬正式出道，當時只得17歲，而比保方大7年的基艾沙，於96年夏天從森多利亞加盟，兩人一同並肩作戰了3季，為帕爾馬贏得1998/99球季的歐洲足協盃及意大利盃，同期隊友還有簡拿華路、杜林、基斯普、華朗及保賀斯恩等名將，及後基艾沙率先在99年轉會費倫天拿，而保方也在01年轉投祖記。

想不到事隔21年後，今年42歲仍未退休的保方竟要與舊隊友的兒子成為同一間球會隊友。事實上，這次轉會並非兩人首次同隊，在保方仍為意大利國家隊上陣時，兩人便一同踢意軍，在18年3月負阿根廷0:2的友賽中曾一同正選披甲。

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