法網｜八強鬥19歲巨人殺手 拿度要慎防爆冷

周二法網男單將展開八強爭逐，其中力爭破紀錄第13次捧走法網冠軍的二號種籽拿度，將要迎接年僅19歲的意大利球手辛尼挑戰。雖然牌面上完全被比下去，不過這位超新星16強成功擊敗新科美網亞軍施華利夫，且看能否乘勢再造爆冷戰果。

「泥地王」拿度雖然曾表示，九月尾開波的法網或因天氣寒冷影響其表現，不過前四圈表現盡顯霸氣，至今仍然一局未失。16強對手為千禧後的辛尼，這位世界排名第75位的球手晉級路途上先後淘汰高芬及施華利夫等強手，成為新一代「巨人殺手」，更是06年的祖高域後最年輕打入法網八強球手。賽前這位小將就表明，希望與拿度一戰可以打出自己的網球，「我知道他一定會在比賽中令我不斷奔跑，但我希望可以打出自己的風格，不會任由他控制大局。」

同日另一場八強，兩屆亞軍迪安將會迎戰12號種籽阿根廷的舒華斯文。上月的意大利公開賽舒華斯文就直落兩盤淘汰拿度，足證狀態大勇，可以預期迪安將迎來一場惡鬥。

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