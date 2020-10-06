轉會關窗｜死線日唔輸曼聯同擸4件 拜仁簽舊將加埋人生贏家

不只曼聯在轉會窗死線日簽4將，上季3冠王拜仁慕尼黑也無聲無息地在這一日把握最後機會，與紅魔一樣擸走4名球員，其中祖雲達斯的杜格拉斯哥斯達以借將身份，重返離開了3年的德甲。

杜格拉斯哥斯達當日出走，是因在拜仁正選機會受限且與管理層鬧翻，如今一對雄霸拜仁邊線10年的「Robbery」組合已解散，雖然有基拿比及利萊辛尼接班，但這位30歲巴西翼鋒或知自己在祖記也沒有出路，遂決定以借用形式重返拜仁。

拜仁體育總監沙歷咸美斯表示：「杜格拉斯可以強化我們的邊線，因為那對我們的比賽很重要。基拿比、利萊辛尼、京士利高文、穆夏拉還有杜格拉斯哥斯達，我們有5名頂尖球員在這個區域，所以可以擅用輪換。杜格拉斯知道拜仁的系統，會很快適應。」

除了杜格拉斯哥斯達，拜仁還從法甲班兵，除了以1,000萬歐元引入馬賽翼衞保拿沙亞，連上季歐聯決賽對手巴黎聖日耳門（PSG）的喀麥隆前鋒祖普莫亭，也意外地以自由身加盟；從在英超降班的史篤城去到PSG，再跳到另一傳統強隊拜仁，突在這兩年間成為人生贏家。至於另一位加盟球員則是賓菲加19歲中場丹達斯，此子也是借將身份來投，但從未為賓菲加一隊披甲過。

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