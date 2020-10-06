法國網球公開賽｜接發球「撻Q」打中司線員唔使罰 祖高域入8強撞番巴斯達

頭號種籽祖高域周一在法國網球公開賽男單第四圈，以真落三盤6:4、6:3、6:3擊敗來自俄羅斯的15號種籽卡查諾夫，連續11年打入這項大滿貫泥地賽八強。上月在美網16強，因為發脾氣擊球打中司線員而被取消參賽資格的祖高域，今仗又在接球時打中場邊司線員，但由於純屬意外，賽會未有採取任何處分行動。恰巧的是，祖高域在八強的對手，正正就是他在今屆美網被DQ之役對過的巴斯達。

祖高域在第一盤一次接發球時，意外打拍邊「撻Q」，網球近距離擊中場邊司線員，令氣氛一度變得緊張。

「我希望他（司線員）沒事吧，他表現得很堅強與勇敢，但我當時離他很近，所以力度還是頗猛的。」祖高域說。

「當時的情況似曾相識，令人尷尬。我看到那位司線員頭部被擊中的位置，好像是受了傷，有點紅腫，於是上前看看他的情況。當然，因為在紐約發生過的事情，大家都會再拿今次事件大造文章。在我對上15年的職業生涯內，無論是我自己或其他球員，都遇上過這種情況，就是『撻Q』或者打中拍邊，網球再擊中看台中的觀眾、或者是在你附近的人，又或者是司線員。」

可幸的是，被打中的司線員最終並無大礙，而祖高域亦順利晉級。他在周三的八強賽事，將會再次遇上西班牙球手巴斯達。這位17號種籽在另一場16強賽事，以6:2、7:5、6:2淘汰由外圍賽打起的德國球手阿特馬尼亞。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！