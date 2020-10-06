轉會關窗｜「遲到大王」拒赴曼聯 巴塞購迪比觸礁

英國《標準晚報》引述消息，巴塞隆拿因翼鋒奧士文尼迪比利拒絕加盟曼聯，寧留球會做後備，令球會收購里昂球星迪比及曼城中堅艾利加西亞的計劃，全盤觸礁。

據報巴塞打算將奧士文尼迪比利清除後，釋出薪金空間後才簽迪比及艾利加西亞，可惜這位經常在巴塞操練遲到缺席、轉會後一直踢不出身價的法國翼鋒拒赴曼聯，決定留在球會爭正選，最終即使巴塞與里昂已就迪比的談判，達成2,500萬歐元的轉會費交易，收購計劃仍然要告吹。

巴塞對待迪比利的去留原本有兩方案，一就是將他直接出售，否則就希望他續約多一年至2023年，而今季就以外借形式將他放走，以等其他球會可以先借後買方式來將他釋出。不過，現在兩個方案都不成事，而巴塞最終在轉會窗關閉前，只是送走兩名價值不高的後備兵，分別是利物浦中場堤亞高艾簡達拿的弟弟拉芬拿艾簡達拿轉會巴黎聖日耳門，以及將圖迪保借到賓菲加。

巴塞今夏增兵不力，只得中場比真歷及19歲新右閘達斯兩名較主要的新兵來投，談不上太矚目，而且放走蘇亞雷斯後進攻線未再補充，感覺上兵不夠用。至於巴塞死敵、以往有銀河艦隊之稱的皇家馬德里，在轉會窗死線日仍然沒有任何收購，今夏意外地只靠回收外借球員如馬田奧迪加特及奧迪奧蘇拿等來補充實力，令不少球迷感到失望。

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