港超聯｜東方重奪主導權 李志堅：由放假心情變番有壓力

東方以4:0輕取愉園，升上聯賽榜首，只餘下一輪的情況下有望成為「三冠王」。主教練李志堅將全力爭冠之餘，亦不忘讚揚對手愉園。

東方今仗要去到44分鐘才打破愉園缺口，下半場再入三球，最終以4:0勝出。因傑志周日失分，東方全取三分後升上榜首，下周日將會對富力，勝出即封王，主教練李志堅說：「本身已有點放假的感覺，但突然壓力又回來了。有得爭冠軍當然是好事，『三冠王』亦是我、球會及球迷都想達到的成就。」他表示，優勢是有主導權，擊敗富力則肯定成為冠軍，不評論機會有多高，只會盡力應付。今仗任正選中堅的梁冠聰就指，球員在輪換情況下，表現拚搏，做到賽前部署，將向「三冠王」進發。

李志堅不忘讚揚對手愉園，指愉園在肯定無緣錦標的情況下，仍參與復賽，他說：「我很尊重他們，很多年青球員都踢得很好。事實我們勝出是應該的，我們投資大得多。」愉園中堅黃浩然就指，煞科戰對傑志冀左右大局，他說：「作為聯賽一分子，希望可以左右到聯賽結局，證明我們的實力。」主教練鮑家耀就表示，不理會對手是否爭標，球隊只會全力爭勝。展望來季，鮑家耀指前鋒及中場均需要新外援，希望增強入球能力。

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