港超聯｜港料獲三個亞洲賽資格 富力有望出戰

港超聯只餘下一輪賽事，頭三位球隊仍有機會爭冠，而來屆亞洲賽資格亦不出這三支球隊，在北韓極有可能被取消資格的情況下，香港將會有三隊出戰亞洲賽，富力料會首次代表香港出賽。

亞洲足協在2021年度起更改亞冠盃和亞協盃參賽資格，同一國家或地區球會，有機會同時取得亞冠盃分組賽資格及亞協盃參賽資格。香港目前排在東亞區第11位，本來與亞冠盃緣慳一面，但北韓極大機會被取消資格，香港排名會升上第10位，取得一個亞冠盃分組賽、一個亞協盃分組賽及一個亞協盃外圍賽席位。

在北韓被取消資格的前提下，聯賽冠軍會出戰亞冠分組賽，足總盃冠軍會出戰亞協盃分組賽，亞協盃外圍賽料由聯賽亞軍出戰。足總盃冠軍東方肯定有聯賽前三位，故聯賽前三肯定可出戰亞洲賽，但只有聯賽冠軍一隊可出戰亞冠盃，而傑志和富力都肯定不會跌出前三。因此，早前獲亞洲足協承認參賽資格的富力，理應可首度代表香港出賽。

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