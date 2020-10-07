曼聯新7號｜「農」「舞」雙全 卡雲尼衰在做過偷食男

對卡雲尼的認識，大家可能平時都放在他在場上入球如麻，如何充份發揮入球機器的角色。事實上，這位場上的鐵漢也有柔情一面，私下除了愛務農還醉心舞蹈，在烏拉圭國家芭蕾舞學院上過課，就連現任女友也是一位職業「舞林高手」。

成為紅魔新7號的卡雲尼，日前聲稱「冇班落」期間有想過從此退出球壇歸隱田園，而他這樣說是因為他以前就說過，自己想在掛靴後當農夫，而且過去就曾經上載過自己在農場剃羊毛的影片。卡雲尼除了能走落田園樸素地過活，也能靠華麗的舞步走上大雅之堂，曾在烏拉圭國家芭蕾舞學院接受過芭蕾舞訓練的他，過去拍過廣告呼籲國民不要埋沒孩子天份，國家也應培養更多對出色的舞者。

他曾用足球來比喻舞蹈：「足球和舞蹈比人們想像得要相似得多，兩者都是靠訓練，然後經過時間浸淫會慢慢成為求生技能，而且有不同的發展路向，要成為100%的職業人士，就要訓練、吃得飽、休息和傾聽更多有經驗的人士指導。」

卡雲尼現時的女友貝嘉特（Jocelyn Burgardt）甚至是一位專業的舞者，每年定期在烏拉圭北部城市貝亞烏尼翁地區舉辦的節日嘉年華中獻舞。不過，與貝嘉特一起前，卡雲尼曾背上出軌污名，與前妻蘇莉達（Maria Soledad Cabris）離婚全因被傳媒揭發他效力拿玻里期間，與一名意大利女記者雲祖妮（Maria Rosario Ventrone）有染，離婚後也真的與這位女記者一起，只是後來短短9個月也分手收場，直至經曾效力米杜士堡的國家隊隊友加斯頓拉美利斯6年前介紹，才認識了貝嘉特，幸好兩人現在仍十分甜蜜，可能正是因為大家都愛舞蹈，志趣相投。

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