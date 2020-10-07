武漢肺炎｜里奧杜布斯確診無緣三場國際賽 法國補選費蘭特文迪

法國足總周二宣佈，後衞里奧杜布斯確診武漢肺炎，將會缺席未來三場國際賽，而法國已補選皇家馬德里的費蘭特文迪補上其位置。

26歲的里昂右閘里奧杜布斯，曾經五次代表法國國家隊上陣，周二確診武漢肺炎之前，其檢測結果呈陰性而參與了國家隊一課操練。法國足總表示︰「周二晚出來的檢測結果呈陽性之後，里奧杜布斯已經在隔離。」

法國周三會於主場友賽烏克蘭，之後會進行兩場歐洲國家聯賽，分別為下周日（11日）對葡萄牙及下周三作客克羅地亞。法國《隊報》報道，獲補選的費蘭特文迪會在法國對烏克蘭的友賽後向國家隊報到。

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