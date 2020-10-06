NBA總決賽｜安東尼戴維斯決反彈 艾迪巴約有望復出助熱火抗湖人

湖人將於香港時間周三上午，與熱火進行NBA總決賽第四回合賽事。於第三回合表現失準的湖人前鋒安東尼戴維斯（Anthony Davis）強調，今仗會強勢反彈，總分暫落後1:2的熱火，賽前則收到好消息，因傷缺席了Game 2及Game 3的中鋒艾迪巴約（Bam Adebayo），將有機會復出鎮守內線，占美畢拿（Jimmy Butler）亦表示有信心再下一城。（ViuTV99台今日早上9:00am直播Game 4）

在總決賽頭兩回合，場均得到33分的AD，在第三回合受到犯規問題困擾，全場只得9次起手機會，得15分及5個籃板球，並犯下5次失誤，令湖人以104:115不敵熱火，未能進一步擴大領先優勢。「我知道最簡單的做法就是忘記它，但當身處這裏（NBA總決賽），你必須嘗試去擁抱它，不能就此逃避。」安東尼戴維斯說。「如果能夠完成任務打好一點，球隊就已經可以勝出了，這種感覺真的很糟。」

AD矢志在第四回合反彈，但熱火當然亦不會坐以待斃，上仗取得40分、11個籃板球及交出13次助攻的熱火前鋒占美畢拿表示，有信心領軍將總比追平。「我們會贏，我們會全力爭勝，不會就此躺下。我們會反擊，追平2:2。」

熱火在賽前收到好消息，中鋒艾迪巴約的肩頸傷勢已有好轉，狀況亦由較負面的「上陣成疑」（doubtful）變成「不確定」（questionable），意味着他將有望復出，但同樣已缺席了兩場賽事的積傑錫（Goran Dragic），則大有機會繼續休戰。

「我正尋求盡快復出，他們（隊醫）只是想保障我的安全，確保的真已經能夠出場。目前情況每日也不同，當他們通知我可以上陣，我便會出場。」在今屆季後賽場均得17.8分及10.9個籃板球的艾迪巴約說。「我一直都很希望上陣，從不喜歡缺席比賽。單是穿上球衣出場就能令我感到興奮。我明白自己的狀況，但既已打入總決賽，但隊醫告訴你不能上陣，感覺真的很糟。」

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