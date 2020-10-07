NBA總決賽｜賽前熱身痛到喊 積傑錫無緣復出

熱火兩名主力艾迪巴約（Bam Adebayo）及積傑錫（Goran Dragic）因傷缺席了對湖人的NBA總決賽第二及第三戰，到周二（香港時間周三）的第四戰，肩頸傷的艾迪巴約終告復出，左足底筋膜撕裂的積傑錫雖然亦渴望為熱火披甲，賽前並忍痛參與熱身，惟始終未能重返戰陣。

積傑錫周一已表示自己在第四戰可以上陣的機會很低，但難掩他渴望為球隊上陣，因此今仗賽前，積傑錫參與熱身以測試。據報道，如果積傑錫能夠忍受痛楚，他將會參與熱火對湖人的第四戰。然而，積傑錫在熱身中痛忍痛楚，回到後備席時更眼泛淚光，因此未能與艾迪巴約雙雙復出。

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