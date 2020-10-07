坎坷球星：韋舒亞解約　淪名將待業團

雖然歐洲轉會市場已經關閉，不過各支球會仍可以繼續簽入自由身球員，今季仍有不少歐洲知名球員處於待業狀態，因此仍有機會出現一些出人意表的轉會。

在轉會窗死線日遭韋斯咸提前10個月解約的韋舒亞，這位坐擁10萬鎊周薪的中場自2018年加盟之後，一直受傷患困擾影響，在各項賽事只為「槌仔幫」上陣19場。本來韋斯咸打算在今年夏天找到買家，不過一直未能成功，最後槌仔幫與28歲的韋舒亞達成協議，雙方決定提早終止合約。回復自由身的韋舒亞就表明，自己仍然有能力在頂級聯賽立足。

在2014年為德國於世界盃決賽射入奠勝球的馬里奧葛斯現年只得28歲，但近年的職業生涯卻一直走下坡，多蒙特早於5月已經表明不會與他續約。葛斯上月曾經表示，仍希望在歐洲球會效力，因此不會考慮轉戰美職聯。有傳葛斯的前東家拜仁慕尼黑有意邀請他回歸，不過以這位德國中場近年的表現而言，回歸拜仁亦很可能只是擔任長期後備。

英格蘭前鋒史杜列治上季同樣經歷了球員生涯的低潮，上季離開利物浦後，史杜列治轉投土超球隊特拉布宗，不過到今年3月他就因為違反賭博規例，被禁賽四個月兼遭球會解約。已經31歲的史杜列治自8月底禁賽期滿之後，至今都乏人問津，現時在家鄉柴郡一支第八級別球隊跟操。

文：薰爵