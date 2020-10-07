英超｜免費簽入僅6星期 車仔外借沙亞到波圖至季尾

車路士周二宣佈外借法國後衞馬蘭沙亞至波圖一季，上季贏得葡超冠軍的波圖及後亦宣佈以借用形式簽入了沙亞。

車路士是於今年8月底由法甲尼斯免費簽入21歲的沙亞，合約為期五年，惟因今季不太可能在一隊有上陣機會，加盟車仔約六星期便被外借。

馬蘭沙亞17歲便在尼斯「地標」，各項賽事為該法甲球隊上陣119場，他在波圖官網表示︰「我感到非常興奮，這是我一直找尋的機會，來到這裏我非常開心和感激，我覺得我已準備好開始這支球隊達成他們的目標。」

沙亞又謂︰「波圖是葡萄牙最出色的球會，是一家擁有很多具才華球員的大球會，擁有對我說非常重要的的歷史。我知道這故事，這是一家自豪的球會，那正是我希望找到、一支會戰鬥和擁有良好心態的球隊。」沙亞並說︰「我知道波圖是有雄心壯志的球會，我同樣是為此而來到。我期待比賽、重大比賽、歐聯，及幫助球隊贏取另一個聯賽冠軍。」

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