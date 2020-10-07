英超｜「清潔龍」獲白武士出手相救！奧斯爾：我幫佢畀全數人工

近日有英國傳媒報道，由於武漢肺炎導致阿仙奴的收入大減，因此球會決定向吉祥物Gunnersaurus落手，將扮演「清潔龍」長達27年的員工Jerry Quy辭退。不過兵工廠此舉卻引來外界的批評。最終令到阿仙奴中場奧斯爾在社交網站上表示，只要自己仍然繼續是阿仙奴球員，就願意為球會承擔「清潔龍」的全數薪金。

阿仙奴這位吉祥物之所以會被稱為「清潔龍」，原因是其外型與香港食環署大使「清潔龍阿德」相似，不過作為阿仙奴的吉祥物，球會居然以收入大減為由，決定辭退扮演「清潔龍」的員工Jerry Quy，由於後者此前曾經為了觀看兵工廠的比賽，更錯過了親生兄弟的婚禮，絕對是阿仙奴的忠實球迷，因此不少人認為兵工廠這個做法相當無情。

自從三月以來就未為兵工廠上陣過一場，卻坐擁35萬鎊周薪（約340萬港元）的德國中場奧斯爾，就選擇化身「白武士」，為「清潔龍」支付全數的薪金：「令我感到難過的是，Jerry Quy仍為阿仙奴的着名忠實吉祥物，以及球會不可分割的一部份，竟然會在27年之後被辭退。只要我仍是阿仙奴的球員，我願意為這位綠色傢伙支付全數薪金，以便Jerry可以繼續他深愛的工作。」奧斯爾這個做法，相信會增加阿仙奴球迷不少好感。

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