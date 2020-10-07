經過一星期的港超聯賽事後，聯賽形勢有很大改變，傑志本來在擊敗富力之後便取得聯賽主導權，不過之後被冠忠南區逼和1:1，雖然目前以17分排榜首位置，不過本來排第3的東方龍獅只要餘下2輪賽事順利勝出，便能成為今屆的三冠王（編按：東方周二4:0勝愉園後升上榜首），所以最後一輪賽事甚為關鍵， 傑志除要在愉園身上取得三分外，亦要寄望東方龍獅失分，形勢較為被動。至於富力雖然剛剛以1:0小勝理文保住爭標機會，但要傑志和東方龍獅一同失分才有機會後上奪冠，實屬高難度動作。

各位球迷除了關心聯賽冠軍最終誰屬外，今屆好幾名年輕球員亦都值得大家留意，其中有兩位都曾經和我做過隊友，個人認為是有潛質的球員。先講講傑志的羅梓駿，他能擔任左右兩邊翼衞位置，雖然身材瘦削、個子不高，但位置感和進攻意識都很強，而且技術很好，踢法和前港隊主力潘耀焯很相近，是近年較為突出的後衞之一。

而富力的林樂勤本身是踢兩邊邊路進攻位置，不過效力夢想FC期間，大部份時間都出任左後衞。季初時防守意識薄弱，每場比賽每分每秒都要不停提點他。但經過半季之後，發覺他的位置感和控制球賽節奏方面都有非常大的進步，現在可攻可守踢法更加全面，實屬開心大發現。

雖然他加盟富力不久就受到嚴重受傷，養傷接近一年，眼見他受傷期間亦不斷裝備自己，努力也得到回報，剛剛復出就為球隊頂入致勝一球保住爭標機會，希望這個入球能為他增強信心，繼續為球隊爭取好成績，加油「Jordan 仔」。

陳偉豪 前港隊隊長

周三見報