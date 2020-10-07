英超｜曼聯唔肯科水買辛祖 明夏拜仁紅軍加入戰團搶人

今夏曼聯在轉會窗死線日連續簽下4人，不過一直有傳加盟的多蒙特翼鋒查頓辛祖，就因為蜜蜂兵團要價太高而無法簽入。據英國傳媒《每日郵報》報道，辛祖今夏離隊失敗之後，明年夏天紅魔將會面對更加激烈的競爭，皆因德甲班霸拜仁慕尼黑以及利物浦都將會加入戰團。

報道指，曼聯今夏之所以會簽入辛祖失敗，主要原因是紅魔提供予辛祖的薪金，遠低於他在多蒙特的收入。而且多蒙特最初已明確表示，最少要收到1.08億鎊（約10億港元）才願意放人。不過報道提到，曼聯的報價從來未有接近這個數字，紅魔在9月最後一周通過經理人向多蒙特提交了一份報價，總金額達8,000萬鎊（約8億港元），另外附加費用，因此令到多蒙特拒絕放走辛祖。

至於紅軍今年夏天只進行了三筆收購，與其他英超主要競爭對手相比，這支上季英超冠軍的花費較少，因此報道指明年夏天他們會在轉會市場有大動作，辛祖很有可能成為紅軍的其中一個目標。對辛祖而言，除了加盟英超球隊外，拜仁也是這位20歲翼鋒的其中一個選擇，即使拜仁今夏簽入利萊辛尼與杜格拉斯哥斯達兩名翼鋒，但這支德甲班霸同樣對辛祖感興趣。

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