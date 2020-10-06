荷甲｜球會生涯首度離開德甲 自由身葛斯簽PSV兩年

荷甲勁旅燕豪芬（PSV）周二宣佈，與自由身的馬里奧葛斯簽約兩年，這名28歲前多蒙特及拜仁慕尼黑球星職業生涯將會首度在德甲聯賽以外比賽。

於多蒙特青訓出身的葛斯，2009年11月首之為多蒙特一隊上，2013年轉投拜仁慕尼黑，三年後重返多蒙特，今夏與多蒙特約滿後回復自由身，之前有指他可能會加盟哈化柏林、AC米蘭、拉素、羅馬及馬德里體育會。

葛斯在PSV官網表示︰「今年夏天我接到很多報價，但我是一個感性和自己做決定的人。我覺得我已經為一個非常不同的挑戰作好準備，我有信心這對我來說應該是非常輕鬆自在的過渡。」

葛斯首度效力多蒙特時，各項賽事為球隊上陣116場射入31球，贏得兩次德甲聯賽冠軍和一次德國盃冠軍。2013至2016年效力拜仁時，葛斯上陣114場射入36球，球隊奪得德甲三連冠軍及兩度贏得德國盃。第二度效力多蒙特的葛斯，各項賽事為球隊上陣103場射入14球，球隊奪得一次德國盃冠軍，但上季，他各項賽只為球隊上陣21場。葛斯亦曾63次代表德國國家隊出賽，當中以2014年世界盃決賽加時射入奠勝入球，協助德國以1:0擊敗阿根廷而封王予人最深刻印象。

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