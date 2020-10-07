亞運壁球金牌得主歐詠芝今年3月突然退役，未透露去向，前日有傳媒報道她已投考警隊受訓成見習督察，她接受訪問時透露友人對其決定抱不同看法，惟她認為「加入警隊服務社會是一個很有意義的工作」。其實很多運動員退役後也有很好出路，如黃金寶、劉彥恩及崔浩然等亦有公、私營機構助轉型，惟選擇退役後當差，絕對是一條「孤獨的路」。

去年反送中激發抗暴之戰，警方執法濫暴濫權激起民憤，警隊招聘人數比去年大跌六成半，現年31歲的香港壁球前1姐歐詠芝今年3月突退役，其時未明言去向，僅表示會「先休息及探索」。前日無綫新聞報道，她現正受訓為見習督察，並會於下月出班，她形容警隊服務社會「很有意義」，「朋友對我加入警隊都有不同的看法，但因自覺加入警隊服務社會是一個很有意義的工作，做了運動員很多年，一直以來希望可在退役後，可跳出框框有新的發展。」

前壁球一姐被網民狂轟

歐詠芝為港隊壁球名將，於2012年曾進佔世界第6，創港將最佳成績，她於2013年膺亞洲冠軍，2018年則與隊友合力贏得亞運女子團體賽冠軍。這位港隊前1姐今年3月急流勇退，其時她世界排名仍列第11。歐詠芝退役加入警隊引發網民熱論，有人批評她「英雄變狗熊」，又有人關注運動員出路狹窄問題，其實近年包括奧委會在內，多個機構均協辦運動員就業計劃，精英運動員出路比以往大有改善。

過去香港體壇發展未及成熟，全職運動員缺乏保障，生涯朝不保夕，收入偏低，而且不少人學歷平平，退役出路極窄。運動員年輕時全心訓練，缺乏工作經驗和技能，只能打而優則教，轉任教練。然而近年體壇成績進步，運動員配套大幅增加，在役時由體院運動員獎學金提供收入，大型運動會獎金連年加碼，大學又開辦運動員入學計劃，讓他們得以雙線發展，裝備自己迎接退役生活。以歐詠芝為例，她退役時為甲級精英運動員，每月起碼有兩萬多港元資助，另外上屆亞運會她憑女團金牌獲得約40萬港元獎金。

公私營機構助退役好手

現役運動員生活既有保障，退役後亦有公、私營機構協助轉型，如奧委會成立「運動員就業及教育計劃」和學長計劃，支援運動員適應退役生活，並推薦他們到不同機構就業。單車名將黃金寶離任港隊教練後，現正於奧委會轄下的「奧夢成真計劃」擔任項目發展幹事，協助退役運動員轉型；私營方面，近年有社企專門協助運動員創業及求職，例如香港三鐵前代表許煒森正透過此計劃覓得商場市務經理一職、奧運游泳代表劉彥恩亦於同一商場任職公關，負責市場推廣；至於前香港劍擊代表崔浩然和前單車隊成員馬詠茹則受惠社企工作配對，擔任機構實習生。至於退役後投身警隊的運動員，則是萬中無一。

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