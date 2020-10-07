法網｜姬維杜娃姬蓮齊齊晉級 女單四強全部決出

法網女單四強在周三已經全部決出，捷克球手姬維杜娃和美國的姬蓮分別擊敗絲姬蒙特和丹妮莉歌蓮絲，取得最後兩個四強席位。隨着今屆法網女單頭三位種籽相繼出局，今屆肯定會出現首次在法網奪冠的女單球手。

7號種籽姬維杜娃在八強硬撼德國球手絲姬蒙特，姬維杜娃在首盤未有受到太大考驗，順利以6:3取下第一盤。第二盤早段戰情則相對緊湊，雙方早段互相破發，絲姬蒙特在第6局因腰傷而暫停比賽接受治療，雖然她完成治療後隨即打破對方的發球局追成3:3，可惜後勁不繼被姬維杜娃連取3局，最終姬維杜娃僅用了1小時20分鐘就以兩盤6:3勝出。

今次是30歲的姬維杜娃繼2012年後再次打入法網四強，她賽後接受訪問時難掩激動之情：「今場比賽對我意義重大，我從沒想過自己能夠打入法網四強，對我來說現在說就像發夢一樣。我希望這場夢不要大快完結，因為我仍然享受在這裡的一切。」

另一場4號種籽姬蓮面對同樣來自美國的丹妮莉歌蓮絲，姬蓮在首盤未失一次發球局之下先以6:4贏得第一盤，原本這位4號種籽在第二盤形勢不俗，不過丹妮莉歌蓮絲發揮後勁，先後兩次破發以6:4取回一盤。可惜歌蓮絲在第三盤因為受傷下作賽，遭姬蓮以6:0橫掃，總比數以4:6、6:4和0:6飲恨出局。

今次是姬蓮繼年初的澳網之後再次打入大滿貫四強，這位應屆澳網得主表示對自己今場能夠打出賽前部署感到滿意：「我知道歌蓮斯的發球很強勁，打法亦相當進取，很高興我今場應付得很好。」姬蓮在周四將會與同日晉級的姬維杜娃爭入決賽。

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