【綜合美國外電】今屆NBA總決賽進行得如火如荼，有外國博彩公司已急不及待開出下季的奪標賠率，貴為今屆西岸冠軍的湖人，被列為4.25倍頂頭大熱門，力壓以5倍成為次熱門的快艇，至於以黑馬姿態稱霸東岸的熱火，就以15倍與塞爾特人並列第6熱門（見附表）。

NBA總裁阿當施華（Adam Silver）早前已表明，20/21年賽季很可能要待明年1月才能揭幕，換句話說，年底生日的湖人前鋒勒邦占士，將要以36歲高齡展開新賽季，而其拍檔安東尼戴維斯（Anthony Davis）亦將有權在今季結束後，提前回復自由身，博彩公司Caesars Casino仍然將湖人列為下季的奪冠大熱門，除了是對LBJ的狀態充滿信心，亦反映出他們相信AD將會留效紫金兵團。

另一方面，以尼納特（Kawhi Leonard）及保羅佐治（Paul George）為首的快艇，雖則在今屆季後賽表現令人失望，然而，隨主教練李華士（Doc Rivers）下台，加上球員已磨合一季，預料快艇下季仍會是湖人稱霸西岸的最大阻力。

東岸方面，有兩屆常規賽MVP安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）壓陣的公鹿，被莊家列為7倍的第3熱門。最近有消息指雷霆明星控衞基斯保羅（Chris Paul），有意轉投公鹿與「字母哥」並肩作戰，成事的話，勢將大大提高該隊的奪標機會。

勇士今季因為主將史堤芬居里（Stephen Curry）與K湯遜（Klay Thompson）受傷，未能打入季後賽。隨着他們已全面復操，博彩公司亦將勇士列為9倍的第4熱門，將有杜蘭特（Kevin Durant）復出的網隊以11倍緊隨其後。