NBA總決賽｜首節攻入10分未夠喉 樸比第四節關鍵時刻連取5分救湖人

湖人周二在NBA總決賽第四回合，以102:96力挫熱火，場數領先3:1，除了勒邦占士（LeBron James）與安東尼戴維斯（Anthony Davis）表現出色外，全場攻入15分的樸比（Kentavious Caldwell-Pope）亦功不可沒。

樸比在第三回合手風欠佳，五投一中只得5分，但他並未因此失去信心。這位27歲後衞在Game 4首節已拿下全隊最高的10分，協助湖人領先27:22。

雖然在第二及第三節未有太多起手機會，但樸比在第四節關鍵時刻又再挺身而出，協助湖人鞏固優勢。完場前3分39秒，希路（Tyler Herro）射入罰球為熱火追至僅落後88:90，樸比隨在一分鐘內連取5分，包括射入一記底線三分球，以及突破上籃得手，為湖人將領先優勢擴大至7分，並一直保住勝局到完場。

樸比賽後直言，未有被上仗差勁的演出影響。「你不可能做到彈無虛發，只能繼續嘗試。帶球突破，引對手犯規博罰球，再嘗試尋找節奏。」他說。「我盡量不去擔心投籃能否命中，因為我知道一直投下去，總會投進。」

湖人主教練禾高（Frank Vogel）亦相當滿意樸比的表現。他說：「樸比是個很有自信的年輕人，我們今季很成功，他在當中擔當了很重要的角色，在攻守兩端都貢獻良多。」

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！