歐國聯｜修夫基同卡尼開會警告三獅兵 新丁「利雲」：叮囑我哋要守規矩

接下來的一周英格蘭將會分別出戰三場比賽，其中周五首戰會在主場與威爾斯踢一場友誼賽，緊接着再參加兩場歐國聯賽事。考慮到最近英軍有不少球員在場外惹事，領隊修夫基與哈利卡尼近日舉行了團隊會議，警告所有三獅兵不要讓國家蒙羞。首次入選英格蘭的前鋒卡維特利雲就提到，會議上修夫基再三叮囑球員需要遵守紀律。

上月的國際賽檔期，先有兩名小將菲爾科頓和格連活特，作客冰島時違反隔離令召女伴到酒店尋歡，被逐出三獅大軍之餘，同時落選10月份的英軍名單。不過在上周六，3名有份入選今期英格蘭大軍的球員，包括車路士前鋒譚美阿巴謙、左閘芝維爾及多蒙特翼鋒查頓辛祖，齊齊違犯限聚令，參與了一個多達20人的生日派對。

因此在這次英格蘭國家隊眾將在參加比賽前，領隊修夫基與隊長哈利卡尼就舉行了一次會議，新丁卡維特利雲就透露：「領隊提醒我們為國家效力意味着什麼，以及國家對我們的期望。另外要求我們格外小心，並且遵守規則。」

另一位有機會在接下來為英軍正選把關的般尼門將尼克普比就表示：「領隊的說話提醒了我們，如果一個人犯了錯誤的話，這不僅會影響到個人，而是整支球隊。同樣亦提醒了我們，現在球員是不止是代表球隊，更是代表國家行事。」

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