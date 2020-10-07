NBA總決賽｜LBJ拍慢板放棄半場最後一擊 朗度嬲到掟波落地

湖人在NBA季後賽總決賽Game 4領先場數3:1「叫糊」，但在上半場臨完場時，朗度（Rajon Rondo）疑因勒邦占士（LeBron James）「拍慢板」放棄了一次突擊攻勢，憤怒地將皮球擲在地上。

湖人半場只以49:47的兩分之微領先熱火，而且在比賽中一度曾被對手反超過，直至第3及第4節仍然形勢緊湊，而在半場完結還剩最後3.1秒時，湖人本來有次突擊機會，占士在己方籃底搶得籃板，然後朗度一直向前奔走越過半場，舉手向大帝「要波」，怎料占士還拍球落地，然後才將球交到朗度手上，結果球證鳴笛，白白浪費一次進攻機會。

當時，朗度即憤怒地將球擲在地上，疑似不滿占士「拍慢板」，但當然這件事未影響兩人之後在場上的發揮，其中占士在這場以102:96勝出的比賽，得到全場最高的28分，而朗度雖然只得2分，但上陣28分鐘搶了7個籃板。

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