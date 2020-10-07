東方四蛋贈愉園　三冠只差一步

【本報訊】周二在旺角大球場上演的港超聯賽事，東方龍獅有盧卡斯梅開二度，以4:0輕取榜尾的愉園，領軍升上榜首，煞科日只要擊敗富力，則可以成為今季三冠王。

傑志周日失分，令聯賽爭標主導權落在東方手上。昨對榜尾的愉園，東方有快翼艾華頓停賽，亦收起累積四面黃牌的中堅艾華度，由梁冠聰與基頓鎮守中路，球賽主裁判為廖國文。對三分志在必得的東方甫開賽就強攻愉園，愉園偶有反擊，朱偉鈞及潘沛軒先後有射門機會，但都被葉鴻輝化解。東方其後攻勢越見銳利，連番在愉園門前製造險象，但愉園門將鍾偉豪多次救出險球。戰至完半場前一分鐘，東方終打開紀錄，辛祖右路犄角位傳中，盧卡斯一頂中楣彈出，黃威衝前補中，東方以1:0優勢進入更衣室。

易邊後不足一分鐘，李嘉耀右路傳中，盧卡斯禁區撞射破網，東方領先2:0。50分鐘，利馬處理右路罰球，前柱大漏的情況下，皮球彎入龍門，東方領先至3:0。其後東方再有不少入球機會，但要戰至81分鐘方由李嘉耀右路傳中，茹子楠故意漏予盧卡斯起腳破網。東方領先四球後，更把門將葉鴻輝調離場，保留實力。最終東方以4:0擊敗愉園，下周日聯賽煞科日對富力，勝出即肯定封王，主教練李志堅賽後說：「本身已有點放假的感覺，但突然壓力又回來了。能爭冠軍當然是好事，三冠王亦是我、球會及球迷都想達到的成就。」他不忘讚揚對手愉園，指愉園在肯定無緣錦標下仍參與復賽，且很多年輕球員都踢得很好。

另外，足總昨日亦公佈煞科日（下周日）三場比賽場地，擁爭冠主導權的東方，會在香港大球場迎戰富力，此乃東方擊敗富力贏得足總盃的場地；排第二的傑志，則會在旺角大球場對愉園，而理文對南區則被安排在小西灣運動場舉行。