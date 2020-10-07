紅軍真英雄｜幫忙趕走蠱惑仔 沙拿還送贈流浪漢1,000大元

世上沒有從天而降的英雄，只有挺身而出的凡人！呢句出自香港「反送中」嘅口號，唔只中國國家主席習近平發表演說時引用過，喺大家日常生活上，其實亦都適用。就算喺出咗名嘅英超球星，只要願意挺身而出，亦可以成為人民心中嘅英雄，以下呢位主角利物浦球星穆罕默德沙拿，唔只喺球場上多次拯救利物浦成為紅軍英雄，早前佢亦做咗一件，平凡人都可以做到嘅英雄故事。

話說上個禮拜二，沙拿代表利物浦出戰英超，喺主場3:1擊敗阿仙奴之後，雖然個場波沙拿冇入波，做唔成紅軍個場嘅贏波英雄，不過喺球場外沙拿卻成為一名紅軍粉絲嘅救星。話說沙拿當日喺比賽後，揸車駛入晏菲路附近一個加油站，英國《太陽報》報稱，當時沙拿見到一班蠱惑仔，係到騷擾緊一名叫大衞奇治（David Craig），長期喺個到訓覺嘅流浪漢，立即幫口趕走呢班「死飛仔」。

奇治事後接受訪問時就話：「沙拿當時嘅表現，同佢喺為利物浦上陣時一樣出色，佢聽到班蠱惑仔嘲笑我，然後就同對方講，過幾年後可能輪到你呢！」當沙拿成功幫奇治趕走咗班蠱惑仔之後，沙拿嘅善舉唔只咁簡單，佢立即仲走咗去提款機到禁錢，畀咗100鎊（即1,000港元）呢位流浪漢，比起當年參選特首嘅林鄭月娥，曾向一名講普通話嘅乞食老婦畀咗500蚊，沙拿可謂足足大你林鄭一倍。

而沙拿相關嘅善舉，亦被油站嘅攝錄機拍低整個過程，50歲流浪漢奇治坦言沙拿係一名真英雄：「我只知道沙拿難以置信地給了我100鎊，多麼完美的英雄，佢睇到發生過咩事，主動同蠱惑仔講野，然後就走去撳錢。我唔只為此感到高興，我仲喺利物浦嘅忠實粉絲，但沙拿喺我眼中，就係現實中嘅英雄，我想借呢個機會多謝佢。」

事實上，如果唔係呢位流浪漢，主動同傳媒講返呢件事，沙拿呢個低調行善嘅英雄善舉，可能都唔會被世人知道，但沙拿呢個故事就話到畀大家聽，不論你係英超球星，定喺普通一名凡人，只要你願意為不公平嘅事件挺身而出，你都可以成為英雄！

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