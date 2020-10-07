【綜合法國外電】周一在法國網球公開賽男單第四圈，頭號種籽祖高域直落3盤6:4、6:3、6:3擊敗來自俄羅斯的15號種籽卡查諾夫，連續11年打入這項大滿貫泥地賽8強。不過比賽途中又發生一段小插曲、上月在美網因為發脾氣擊球打中司線員，被取消參賽資格的祖高域，此役又在接球時打中場邊司線員的額角，不過這次單純是一次意外，賽會未有處分祖高域。祖高域在法網八強的對手，又再次遇上當時在美網被DQ時的對手巴斯達。（now670、671、有線651及652今日4:50pm直播）

祖高域在甫開賽已經採取主動，戰至第八局雙方多次「刁時」之下，祖高域把握機會破發，先贏1盤6:4。第2盤祖高域又再次2次把握破發機會，以6:3再取1盤。第三盤卡查諾夫雖然一度反超，不過祖高域再度成功兩度破發，以2小時23分鐘淘汰對手晉級，連續11年打入法網8強。

不過在第1盤第8局一次接發球時，祖高域意外打拍邊「撻Q」，網球近距離擊中場邊司線員，令場面氣氛變得緊張。賽後祖高域就表示：「我希望他（司線員）沒有大礙，我當時離他很近，所以力度相當大。當時的情況似曾相識，因為在紐約發生過的事情，大家又會再用這件事大造文章。其實無論是我或其他球員，都遇過這種情況，就是『撻Q』或者打中拍邊，網球再擊中看台中的觀眾，或是司線員。」