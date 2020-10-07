港超聯｜新季最快24日展開 足總爭取放寬放疫措施

足總今日召開港超聯會議，商討2020/21球季事宜。會後足總主席貝鈞奇表示，正爭取本月24展開新球季，但部份球隊的聯賽賽事或會安排在11月展開；防疫措施方面，足總希望放寬至豁免家居隔離。

2019/20球季港超聯將於下周日（11日）煞科，足總希望在24日，即煞科後兩日展開新季，但有部份球員提出外援因疫情及工作證等問題尚未到港，冀延遲開季。貝鈞奇表示，或會安排季初上演菁英盃及部份聯賽，他說：「飛馬、晉峰等都入過信，指外援未有工作證，入境亦有限制，未必可在24日趕及上陣。有球會提出先進行菁英盃，同時進行部份聯賽賽事，飛馬亦同意，但希望在11月才安排聯賽賽事。」大埔及元朗退出，晉峰升班，新季將有九隊參賽。

貝鈞奇指出，球場現已開放予公眾，相信新季賽事可獲政府批准，而預料賽事亦不再限於四個球場，惟仍有待民政事務局回覆。貝鈞奇亦表示，醫事顧問容樹恒醫生認為，以目前疫情，可爭取豁免家居隔離，並有限度開放予球迷入場，維持病毒檢測；球場已開放予公眾，沒有參與復賽的球會已可安排訓練。

另外，足總亦為各會向政府爭取資助，包括場租，購買直播服務的費用等，貝解釋：「疫情下球隊贊助或有影響，很多行業也爭取到政府補貼。」

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