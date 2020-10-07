美職聯｜對USL唯一一位出櫃球員發表「恐同」言論 牙買加球員遭停賽6場

美國足球聯賽（USL）在上周的一場鳳凰城展翅作客對陣聖地牙哥忠誠的比賽當中，客隊的一名球員祖利亞費林明斯在比賽期間，向對手一位同性戀的球員高連馬田發表「恐同」言論，當時令到後者需要即時離場之外，比賽亦即時終止。雖然當時費林明斯表示自己未有製造恐同言論，不過USL仍然判處他禁賽6場，另外需要進行罰款。

由前美國隊長當路雲帶領的聖地牙哥忠誠，隊內有一位球員名為高連馬田，他曾在2018年6月公開承認自己同性戀，是是美國男子足球當中唯一一位宣佈同性戀的球員。不過上周在主場迎戰鳳凰城展翅時候，對手的球員費林明斯就在場上用「Batty boy」（指男同性戀）辱罵馬田，令到馬田需要在他人陪同之下退場。但後來領隊當路雲就表示，即使球隊當時以3:1領先，但仍然認為「恐同」言論不該出現在球場上，因此決定拉大隊走人。

事發後，費林明斯在Twitter上透露自己未有對馬田說出任何「恐同」言論。不過USL近日發聲明指，在經過查證後，決定以說出侮辱性語言為由，判費林明斯停賽6場。

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