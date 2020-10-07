精明收購：平靚正新兵首推占士、韋利安

疫情下英超球會財政緊絀，不少球會都傾向審慎理財，整體交易量減少之餘，亦將目光放在不少免費或低價球員身上，部份早前已經到埗的新兵，如占士洛迪古斯、韋利安、堤亞高艾簡達拿均表現理想，未知以自由身成魔的卡雲尼，能否成為今夏其中一名平靚正收購呢？

英超季初其中一支奇兵，肯定是由安察洛堤帶領的愛華頓，這支上季排第12位的球隊，開季四戰全勝力壓一眾豪門排在英超榜首，除了是安帥領軍有方之餘，今夏亦多得前球會皇家馬德里讓哥倫比亞球星占士洛迪古斯免費加盟「拖肥糖」，協助安帥打江山。29歲的占士在網民笑稱擁有「使用說明書」的安帥麾下，開季4場英超交出3入球2助攻的亮麗數據，其世界級的傳送及組織攻勢能力，更徹底激活愛華頓的攻擊線，令隊友卡維特利雲高踞射手榜榜首。

另一名免費轉會並踢出好表現的球員，要數到阿仙奴的巴西翼鋒韋利安，雖然此子已經32歲，但技術依然上乘，成功與奧巴美揚、拿卡錫迪組成槍手三叉戟組合。至於以2,000萬鎊從拜仁慕尼黑，加盟利物浦的中場堤亞高艾簡達拿，雖然只曾為紅軍對車路士時上陣過45分鐘，但半場表現令人印象深刻，半場75次成功傳球更多於對手藍戰士任何一名球員，此子在武肺康復過來後，相信可令紅軍中場升級。

熱刺今夏亦從皇馬成功借入球會名將加里夫巴利，這名31歲威爾斯球星曾為皇馬贏過4次歐聯冠軍卡士十足，只要能重拾佳態，配合哈利卡尼及孫興民定可組成令人聞風喪膽的攻擊組合；至於車路士今夏亦免費簽入巴西後衞堤亞高施華，雖然這名36歲老將首仗控球甩腳成失球罪人，但相信他適應英超節奏後，可望為藍戰士防線提供穩定性。

文：尊嘉