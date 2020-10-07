仙道彬手記｜積傑錫男人最痛 塘鵝孖寶成湖人贏波功臣

傷病，從來是運動員的最大敵人，今日看總決賽，更加深深感受得到。熱火首戰就有三將受傷，最後Jimmy Butler一直帶傷上陣，Bam Adebayo休息了兩場後復出，至於年紀最大的積傑錫（Goran Dragic），今日都試過在賽前練習盡力熱身，可是最後仍因痛楚而不得不坐下，看他虎目含淚，真的是男人最痛。對一位34歲的老將來說，這次總決賽很可能是最後的追夢機會，可是未打先傷，難以與隊友追夢，難怪在賽前接受訪問，他也不禁問上天，為何如此殘忍。

“Most of the times I ask myself, I ask the guy above us why it has to happen right now.”

熱火雖有主力Bam Adebayo復出，但最後仍然力盡，敗於Anthony Davis關鍵時刻的「冷血」表現，只能以96:102吞下敗仗。湖人排除萬難，領先至3:1，今仗除了LeBron James和AD繼續有出色表現，第三巨頭Rajon Rondo末段的攻傳都顯出身價。

Jimmy Butler和Bam Adebayo先後克服傷患，令熱火陣容起碼比之前完整，但結果是大大減少了上兩場分列正選和後備中鋒的Meyers Leonard和Kelly Olynyk上陣時間；前者未有落場，Kelly則只打了12分半鐘。Bam仔復出，大大加強了熱火的防守能力，幾乎就將湖人的得分壓在100分以下，籃板的劣勢也明顯消失。

熱火上仗取勝，是以攻代守，誰都知道Meyers Leonard和Kelly Olynyk不可能守波，於是Eric Spoelstra決定用進攻來解決問題，當中最大的「錯對」是Kelly Olynyk，他的遠射和走位，令湖人難以防守，也因不斷拉出外圍，變相令Dwight Howard沒有了作用，雙塔也因此難再落場。上場熱火勝出的關鍵，是Jimmy Butler可以不斷單打，無人補位，相信Frank Vogel及Jason Kidd回去睇帶後，一定有檢討此點，於是今仗第四節的換防，就成了湖人可以頂住熱火追勢的關鍵。

LBJ上半場陷於低潮，遠射不準，更罕見是傳球接連失誤，甚至面對面交予AD也傳了出界；可是熱火射手仍然受制於湖人的防守，找不到手感，而奇兵Kelly也因上陣時間不多，難有威脅。在雙方手感回落後，由第二節起，正如評述Peter所講，有點九十年代防守籃球的味道，在這方面，湖人當然大佔上風，因為無論是KCP和Danny Green，以及Rajon Rondo、Alex Caruso等，防守都非常出色，其中Alex Caruso更如速龍的Kyle Lowry，無論對手是誰，總無畏地擋在前面，經常博得犯規；救波時也是奮不顧身，完全見到對籃球的向心力。

可能見手感不佳，也可能留力下半場，LBJ上半場只打了16分鐘18秒，下半場果然有好表現。湖人也針對JB三分不佳，用上AD防守，他的高度和臂展完全封殺了JB進攻，雖然中間有換人防守，但在下半場基本上是由AD封鎖JB，結果後者只能攻入9分，命中率是3成，三分波3射全失。無論熱火如何單擋，想迫使湖人換防，但明顯教練下了指示，AD始終不換防，選擇under pick而讓JB在外圍起手或傳予隊友。

在對金塊的第二戰，AD那球絕殺改變了戰局，來到今戰，AD在最後再度射入關鍵波，簡單接應了Rondo的handoff，用三分波將湖人優勢領先至9分；雖然之後他的誤傳，讓熱火燃起一絲希望，不過AD再一次展現防守一隊的實力，封了JB的上籃，保住了勝利。這對昔日同效力塘鵝的孖寶，今日終有機會齊齊站在大舞台，展現實力，也成了湖人今場的贏波功臣。

去到周六的第5戰，中間會多一天休息，對湖人來說當然重要，而熱火也肯定會希望Bam Adebayo繼續提升狀態，甚至Goran Dragic奇蹟上陣。可是正如今仗，傷兵復出而影響了陣勢，未必是好事，今場Kelly和Iggy是否用得太少？進攻上「白雙煞」Tyler Herro和Duncan Robinson合共攻入38分，已經不錯，但他們仍需要一個射手，讓外圍拉得更空，這樣JB才會有空位，以在關鍵時刻單打LBJ，令他體力不繼。最可惜是Dragic未能上陣，否則他與Rondo的老鬼控衛大戰，一定相當精采，而這也成了熱火落後至1:3的主要原因。

文：仙道彬

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