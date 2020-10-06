NBA總決賽｜史普利斯查由低做起 喺熱火識埋靚老婆做人生贏家

一說起熱火教練 史普利斯查，很多人都想起他由低做起，1995年加入球隊時只為影像協調員，之後升任助教，到2008年終成主教練。但今年49歲 的他其實是人生勝利組，能加入熱火源自父親舊部推薦，而他2016年還娶了球隊啦啦隊成員，至今育有兩子。

1995年熱火球員人事主管華萊士（Chris Wallace）跟總經理禾爾（Dave Wohl）一同飛往倫敦，在機上華萊士向禾爾推薦一名他認識的青年人：前波特蘭大學以及德乙籃球聯賽籃球員史普利斯查，擔任熱火的影像協調員。華萊士這樣做其實是報恩，因為史普利斯查的父親莊史普利斯查（Jon Spoelstra），在擔任波特蘭拓荒者高 層時給予華萊士在NBA的首份工作，有趣的是華萊士與禾爾均表示沒想過史普利斯查日後會成為熱火教練。

幾個月後，萊利由紐約人加盟擔 任熱火教練兼高層，但他沒有換走史普利斯查，並瞬即被後者工作態度吸引。1997年史普利斯查升任助教、2001年兼任球探主管。到2008年萊利決定不再兼任教練，他點名由史普利斯查繼任，而這個一前一後的組合，帶領熱火贏得2012年和2013年NBA總冠軍，以及打入今年總決賽。 事實上，史普利斯查加入熱火25年最大成就，除了兩隻冠軍指環外，就是跟在2006年加入熱火啦啦隊的莎比（Nikki Sapp）共諧連理。史普利斯查曾說過每次敗陣，他需要12小時消化落敗帶來的消極情緒，但自從兩名兒子出世後，現在每次他回到家，妻子便會將兒子放在其身旁，這樣史普利斯查在專心照顧兒子的同時，也會更快振作起來。

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