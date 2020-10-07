熱火成軍只有32年，在NBA內算相當年輕，但自萊利（Pat Riley）在1995年接任總裁以來，該隊已三次贏得總冠軍，到今屆第六度稱霸東岸，總決賽面對湖人正力圖逆轉，不論結果如何，成績已十分斐然。出於萊利對勝利的執着，熱火就算經歷多次重建亦從不擺爛，並往往能吸引巨星加盟。儘管有人對這種「即食」文化嗤之以鼻，但熱火能長期成為東岸勁旅，萊利絕對居功至偉。（ViuTV 99台今日9:00am直播Game4）

文：童健

上季未能躋身季後賽的熱火，今季先後簽得占美畢拿（Jimmy Butler）、伊古達拉（Andre Iguodala）與克魯達（Jae Crowder），旋即成為東岸冠軍，盡顯這位75歲籃球名人堂成員的功力。萊利在1972年曾以球員身份助湖人贏得總冠軍，退役後又以主帥角色領紫金兵團在80年代開創Showtime王朝，拿下四枚冠軍指環。

2006領軍奪首冠

萊利在1991年轉投紐約人，至1994年已成功領球隊殺入總決賽，並於1995年獲邁阿密挖角，轉眼就過了25年，他那西裝筆挺的教父形象已與熱火劃上等號。以「鐵血」聞名的萊利，過檔熱火後同時擔任主教練及總裁，並隨即着手建構有力爭標的陣容，他先以懷斯（Glen Rice）等主將作籌碼，從黃蜂交易到鬥心跟他自己一樣強大的莫寧（Alonzo Mourning），再於季中從勇士換入添夏達威（Tim Hardaway），球隊實力即時大幅提升。雖然熱火在1996及1997年季後賽，都被有佐敦（Michael Jordan）壓陣的公牛淘汰，但這時期熱火已成季後賽常客。然而，熱火在1998至2000年，連續三季在季後賽不敵紐約人，2001年又在東岸首圈被黃蜂直落3場掃走，之後更連續兩年缺席季後賽，在2003年萊利於是決定放下教鞭，專心打理球會事務。

熱火在2003年選秀會首輪第5順位，得到「閃電俠」韋迪（Dwayne Wade）加盟，翌年又趁湖人內訌，透過球員交易換來處高峯末期的奧尼爾（Shaquille O’Neal）。2005年12月，史坦雲根迪（Stan Van Gundy）教練辭職，萊利隨即重掌帥印，並領軍殺入2006年總決賽，結果熱火在先輸2場下反勝小馬4:2，贏得創會以來首個總冠軍。

熱火在2007年季後賽首圈慘遭公牛以4:0橫掃，翌年更缺席季後賽，萊利再度辭任教練，並欽點史普利斯查（Erik Spoelstra）接任。熱火之後兩年的季後賽，都逃不過首圈出局厄運，厭倦了失敗的萊利，再次啟動極速重建模式，於2010年一口氣簽入勒邦占士（LeBron James）與保殊（Chris Bosh），與韋迪並肩作戰。

熱火三巨頭組成首季便稱霸東岸，可惜在2011年總決賽以2:4不敵小馬。不過，他們在之後兩年先後擊敗雷霆與馬刺，連贏兩屆總冠軍，萊利亦以總裁身份再嘗捧盃滋味。2014年，熱火連續第四季殺入總決賽，但最終不敵馬刺，爭取三連霸失敗，占士亦宣佈離隊重返母會騎士，打破萊利建立熱火王朝的如意算盤。

占士出走重新建軍

熱火教父未有因占士出走一蹶不振，他在14/15年季中從太陽換入積傑錫（Goran Dragic），之後更以9,000萬美元跟這位斯洛文尼亞控衞續約5年，奠定其重建基石地位。

《體育畫報》記者Michael Rosenberg曾指，熱火在「後占士時代」未有一沉不起，關鍵在於萊利願在自由球員市場大灑金錢，並以選秀權換來積傑錫。熱火老將凱斯林（Udonis Haslem）亦指萊利對爭勝的執着，已成為熱火根深柢固的文化：「我很了解萊利與史普利斯查，我們不會擺爛，我們每天努力工作，並不是為了輸球。」

眼光獨到人棄我取

2017年NBA選秀會，萊利再憑獨到眼光，以第14籤選中如今已蛻變成明星中鋒的艾迪巴約（Bam Adebayo），之後他又簽入在2018年選秀會雙雙名落孫山的紐寧（Kendrick Nunn）與鄧肯羅賓遜（Duncan Robinson），並於2019年選秀會在第13順位選中外投能力出眾的希路（Tyler Herro）。針對防守問題，萊利去夏透過交易換來出名「難相處」、但爭勝欲望極強的明星前鋒占美畢拿任球隊領袖，季中又從灰熊換入伊古達拉及克魯達，成功建出一支有力爭冠的球隊。

萊利近乎獨裁的管理方式未必人人認同，但他成功將爭勝文化植根熱火，絕對值得尊敬。