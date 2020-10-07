特稿：葉sir侮辱示威者惹眾怒

運動員退役轉投紀律部隊者中，以前港青足球代表葉頌朗前年掛靴投身警隊任見習督察最有名，他去年於社交平台侮辱示威者「垃圾」惹眾怒，又高調接受央視訪問表示無悔加入警隊。

運動員日夜訓練，投考紀律部隊自有優勢，不少現役籃球甲一球員正職為海關關員和消防員。警隊方面，除壁球前一姐歐詠芝，前花式單車代表余心怡及曾出戰2012年奧運的短跑選手方綺蓓等亦為警察，其中最為高調者可數前港青足球代表葉頌朗。曾效港超聯元朗的他前年掛靴投考見習督察，公餘仍為港甲南華披甲，去年抗暴之戰時，他於社交平台發表侮辱示威者貼文「一群趁機搞事的垃圾」、「唔配做香港人」，言論惹火被球迷炮轟。他又接受央視訪問，表示對加入警隊如同往日代表香港一樣引以為傲，無懼社會困局。後來有葉頌朗大學同學向本報爆料，指他2014年曾參與佔領運動，當年更曾於社交平台發文，表示「堅持團結才有機會出現一絲的希望，求天佑我的香港」，他批評葉政見大變，為球壇和理大之恥。

球壇另一著名警察則為有「港超慈母」之稱的球證廖國文，正職為交通警的他去年7月在個人社交平台以粗言大罵抗爭者，引起其他本地球證不滿，公開割席指「廖國文不代表我」，事後廖國文近半季未有執法本地賽，及至3月他執法和富大埔對南區的足總盃8強賽期間，疑被一名和富大埔職員怒罵「黑警」，隨後他向該職員出示黃牌警告。