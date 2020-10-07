曼聯新7號｜雙重「魔」咒纏身 卡雲尼變下一個天使同山神？

卡雲尼在周二夏天轉會窗關閉前入「魔」，而且曼聯已公佈他會成為7號球衣新主人，但球會近年所有披上這件傳奇號碼球衣的球員，都完全踢不出身價及帶來應有表現，到底這位烏拉圭前鋒又能否打破這個7號「魔」咒呢？

紅魔7號球衣一向具備象徵性意義，以往由傳奇球員佐治貝斯、碧咸、簡東拿及基斯坦奴朗拿度（C朗）等穿上，為球隊立下不少汗馬功勞，光芒四射。不過，自C朗在09年卸下這件球衣轉會皇家馬德里後，曼聯這10餘年來的7號幾乎沒有一個可以承繼這個號碼的光輝，在C朗後穿上7號的是宿敵利物浦的前射手奧雲，但他當時入隊後只能在朗尼及貝碧托夫之下做後備，但早熟早殘的他已算是這10年間較好的7號，效力3季間各項賽事踢52場入17球，當中09/10球季後備入替絕殺曼城4:3一球，至今仍為魔迷津津樂道。

奧雲走後，路爾斯華倫西亞也穿過7號，但在12/13球季表現乏善可陳，結果翌季即主動要求穿回25號，7號也懸空；至14/15球季，雲高爾入主帶來迪馬利亞，這位一度以5,970萬鎊打破英超轉會費紀錄的阿根廷球星，承繼此號碼後在該季越踢越沉，結果不滿經常被貶後備的他，在翌年夏天與球會鬧翻走人；「天使」離隊後，雲高爾在15年再簽入自己的荷蘭同胞迪比，穿上7號的他表現也令人失望，第2季在摩連奴接手後上陣機會更少，最後也捱不過1年半就轉會里昂。

直至18年1月，曼聯再找到新7號，也就是對上一位的智利球星阿歷斯山齊士，怎料他完全失去效力阿仙奴時的靈性，至去年夏天被外借至國際米蘭，各項賽事45場僅入5球。與山神、迪馬利亞及路爾斯華倫西亞一樣是南美球員的卡雲尼，本身已繫上南美球員在曼聯失敗例子多的「魔咒」在身，現在再加上7號「魔咒」，有魔迷已留言表示：「嗯......你這樣很大風險。」也有魔迷說：「我喜歡卡雲尼，但給他7號是可恥的，希望他能證明我們都錯。」

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