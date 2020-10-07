NBA總決賽｜慶幸有沙場老將帶路 禿曼巴：為拜恩爭標冇特別壓力

湖人周二在NBA總決賽第四回合，以102:96力挫熱火，場數領先3:1，只要再贏一場，就可重奪失落10年的總冠軍。教人欷歔的是，對上一次領軍奪標的拜恩（Kobe Bryant），已於年初遇上直升機意外身亡，所以不少湖人球迷都希望紫金兵團今季能夠捧盃，以慰這位傳奇球星在天之靈。有「禿曼巴」之稱的湖人後衞卡路素（Alex Caruso）就指，球隊當然希望為拜恩而戰，但就未有因此感到額外的壓力。

卡路素說：「我們有談過，人們都會期望為拜恩贏下冠軍指環，這當然是會令我們感到興奮的事情，但我們的重點，還是要做好準備爭標。」他又指出，湖人今季一直能夠保持高水準演出，完全多得有勒邦占士（LeBron James）與朗度（Rajon Rondo）等身經百戰的老將壓陣。

「我們隊中有很多老將，他們曾經躋身季後賽最後階段，曾經成為公眾與傳媒的焦點，我想我們應該沒問題吧。事實上，我們球隊為自己訂下標準，甚至比公眾對我們的期望更高。」卡路素續道。

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