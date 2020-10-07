NBA總決賽｜尾段入關鍵3分又封畢拿上籃 AD：賽前就話過會幫輕占士

湖人在香港時間今早（美國時間周二）上演的NBA總決賽Game 4，雖然全場最高得分是28分的勒邦占士（LeBron James），但得到22分的安東尼戴維斯（Anthony Davis）於尾段射入一記「三分波」拉開比分，終結熱火今場可反勝的機會，加上曾封截占美畢拿（Jimmy Butler）上籃，也十分關鍵。

AD今場表現繼續平穩，16射8中，當中三分也4射2中，其中一球就是第4節離完場仍有39.5秒時，湖人領先97:91，但他射入這個關鍵三分球後，比分一下子拉開至9分，令這場比賽的勝局已手到拿來。隨後，去到離完場20.5秒時，他又在熱火進攻時封阻了畢拿上籃，令熱火在及後時間無法進一步縮窄比數，只靠希路（Tyler Herro）在完場前1.1秒射入一記三分波，無奈地以96:102敗陣。

賽後，AD表示自己在比賽前曾向占士表示，自己會幫手看管占美畢拿：「我說我會減輕他一些負擔，而且不會因為阻止他打得太侵略，而作不必要的犯規惹上麻煩。」

他又談到Game 3不敵熱火後，他們曾回帶觀看比賽片段反省：「我們明顯不喜歡這樣（Game 3），占士向隊友們發出手機短訊，說今天的比賽要不勝無歸，他以前沒有這樣做過.......現在我們已處於奪冠的邊緣了。」他指在今場領先至總比分3:1後，一切變得比較輕鬆。

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