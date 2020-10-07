NBA總決賽｜着拜恩畫像T恤到場 占士向湖人傳奇致敬

湖人球星勒邦占士（LeBron James）在對熱火的NBA總決賽第四戰穿着印有拜恩（Kobe Bryant）畫像的T恤到場，向這位在今年1月的直升機意外中身亡的湖人傳奇致敬。

湖人在總決賽第二戰曾經穿黑曼巴球衣上陣，結果以124比114勝出而在系列賽領先2:0，今季四次穿黑曼巴球衣都報捷。湖人第三戰受挫熱火而被追成1:2，今場再交手湖人亦並非穿黑曼巴球衣出賽，惟占士穿上印有已故拜恩畫像的T恤到場，T恤上還印有「More Than Ever」「With Love」及1978至2020以向他致敬。

根據安排，如果總決賽要戰至第七場決勝負，湖人將會再穿上黑曼巴球衣出賽。占士經常談及拜恩對其生命和職業生涯的影響，穿拜恩畫像T恤或許反映他希望以拜恩的黑曼巴精神來應付對熱火的重要第四戰，避免遭熱火追成場數2:2平手。

湖人過去總共16次贏得NBA總冠軍，而上一次在2010年封王正是由拜恩所帶領。

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