NBA總決賽｜季後賽第9次至少入500分 LBJ超越波神

湖人在NBA總決賽第四戰以102:96力克熱火，只需再贏一場便可奪取今季NBA總冠軍，今戰得分最多的勒邦占士（LeBron James）取得了28分、12籃板、8助攻後更再創里程碑，第九次在季後賽單季取得逾500分的他，超越「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan）而獨佔NBA歷史第一位。

連同總決賽第四攻入的28分在內，LBJ在今個季後賽19場比賽總共攻入了512分，是其生涯第九次在季後賽至少攻入500分，超越了之前以八次並列歷史第一的米高佐敦。

另外，今次亦是LBJ第六次在NBA季後賽取得至少500分、150籃板及150助攻，在他之前，NBA歷史上只有布特（Larry Bird）在1978年曾獲此成就。以總決賽而論，占士則是第24次取得至少25分、10籃板，超越了艾根比拿（Elgin Baylor）而成為在總決賽達到此數據次數最多的球員。

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