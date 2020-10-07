英超｜拉美拿逃過領紅牌 馬古尼信球證判得啱同福仔拗

曼聯上周恥辱大敗給熱刺1:6，上半場出現安東尼馬迪爾爭議領紅牌事件，回看當時片段，哈利馬古尼曾與拉舒福特因此事現爭拗。

爭議紅牌出現在上半場28分鐘，拉美拿有意無意地手肘擊中馬迪爾，結果被惹怒的後者馬上報復性地伸手打向拉美拿的面部後，對方隨即倒地，而球證也因此出示紅牌趕馬迪爾出場，只罰拉美拿領黃牌。英媒揭露新片段，從另一角度發現馬古尼和福仔在這件事上也持不同看法。

福仔當時曾質問球證安東尼泰萊：「肘擊（拉美拿）沒事？」泰萊隨即走向拉美拿，然後拿出黃牌，而福仔對此困惑不解：「為何，不是應該一樣嗎？」這時馬古尼打斷了他：「他們（VAR）查了，那不是暴力行為。」福仔聽完後也激動起來：「他（拉美拿）肘擊了他（馬迪爾）！」馬古尼再堅決地回覆：「他們查了，不是。」

顯然，福仔不滿拉美拿為何還留在場上，自己前線拍檔馬迪爾則要被逐，馬古尼則信任球證及VAR覆查後的決定。

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