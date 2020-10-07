法網｜拿度第13次殺入4強 迪安苦戰5盤不敵舒華斯文

12屆冠軍得主拿度以3:0淘汰意大利小將辛尼，第13次打入法國網球公開賽男單4強，3號種籽奧地利的迪安則苦戰五盤後受挫阿根廷的舒華斯文，於8強止步。

2號種籽西班牙拿度對19歲新星辛拿的比賽，戰至周三接近凌晨1時半才完成，34歲的拿度技勝一籌，以7:6（7:4）、6:4和6:1勝出，職業生涯第34次打入大滿貫4強，將與舒華斯文爭入決賽。

過去兩屆法網亞軍迪安，16強要力戰3個半小時才以盤數3:2擊敗加斯頓，周二與舒華斯文再進行一場馬拉松比賽，最終經過歷時5小時8分鐘的苦戰後，被12號種籽舒華斯文以7:6（7:1）、5:7、6:7（6:8）及7:6（7:5）淘汰。

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