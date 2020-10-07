英超｜決意留隊同文迪爭正選 Kepa：有信心改變現狀

今年夏天車路士終於在轉會窗從雷恩羅致門將艾度亞文迪，這位法國門將加盟後迅速穩佔正選席位，令本來今季頻頻犯錯的首席門將阿列沙巴拿加（Kepa）處境相當尷尬，本來早前有指Kepa會離隊他投，但最終未有成事。現時已經回到西班牙國家隊，正準備周三對陣葡萄牙的友誼賽前，Kepa就開腔表示自己繼續專注在車路士身上。

上個月車路士主場以0:2不敵利物浦的比賽中，Kepa因為一次犯錯令對方前鋒沙迪奧文尼取得入球，這位西班牙門將再度成為了眾人的焦點。而且新門將艾度亞文迪加盟後，已經正選上陣了兩場比賽，其中上周六擊敗水晶宮一仗更保持清白之身。

Kepa在接受訪問時談到了自己現時的感想：「我感覺良好，非常有自信。雖然現時不是一個完美的情況，不過這些事情有時候會發生，而我有信心可以改變現狀。我沒有感到被取代，我知道車路士有三名高質素的門將。不過領隊林柏特負責選擇正選11人，我們必須交出最好表現。作為一位足球員，永遠都會有高峯與低潮，我的處境與上季不一樣，不過我只需要努力工作以及展示我的實力。如果我有機會比賽的話，我會好好把握機會。」

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