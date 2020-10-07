亞盃外│戴罩鬥波梁兆華指呼吸困難 港籃開操一周四課

隨着隊際運動周五獲豁免四人限聚令，香港男子籃球隊亦正式復操，並會在本月練16課，積極備戰11月以「隔離泡泡」模式重啟的FIBA亞洲盃外圍賽。不過，眾將練習時均需戴上口罩，主將梁兆華直言戴口罩打波辛苦，鬥波時更感到呼吸困難。

香港籃壇因武漢肺炎停擺多時，直至近日隊際運動獲豁免四人限聚令，港隊才能正式復操。男籃周日先閉門操練，周二則讓傳媒到修頓室內場採訪，驟眼見所有教練全程練習都戴口罩，而球員不論投籃等技巧訓練，或是鬥波時皆要戴口罩，只在喝水時可以短暫除罩。主將梁兆華表示戴口罩打波感覺辛苦，而且質疑此舉的防疫效用：「香港隊第一日練波，我哋打比賽都要戴口罩，大家換氣都唔係咁換到，真係好辛苦，同埋個口罩濕晒嘅感覺好奇怪。」

早前FIBA宣佈亞洲盃外圍賽將於11月以「隔離泡泡」模式復賽，港籃在本月將有16課、平均一周四課操練。梁兆華認為當務之急是球隊早日重拾狀態，這位26歲南華前鋒說：「大家太耐冇練波，可能練習時要打多啲比賽，去令大家習慣返比賽節奏。」主帥安慶健則指今次「隔離泡泡」會進行餘下五場分組賽，連同飛往中立場及返港共28天的隔離，大概需時40日。因家庭因素及工作考量，港籃未必能以原班人馬出賽，或會徵召更多年輕球員入大軍名單，但他亦要求所有球員出席在香港的操練：「現時大概有27人一齊練波，咁氣氛會好啲，而且年青球員有班師兄帶住，會有更多得着。」

至於香港女籃同日亦於修頓室內場開操，一眾職、球員也嚴守社交距離，球員收操檢討時，也在觀眾席梅花間竹坐下。

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