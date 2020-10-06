NBA總決賽｜熱火對湖人G4開波 艾迪巴約復出積傑錫續缺陣

熱火對湖人的NBA總決賽Game 4開波。熱火方面，肩頸傷的艾迪巴約（Bam Adebayo）休戰兩場後復出任中鋒，今仗另外四名正選繼續是希路（Tyler Herro）、鄧肯羅賓遜（Duncan Robinson）、占美畢拿（Jimmy Butler）和克魯達（Jae Crowder）。

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NBA總決賽第四戰將於香港時間今早（美國時間周二）上演，總場數落後1:2的熱火賽前宣佈，因傷缺席了兩場比賽的艾迪巴約（Bam Adebayo）會在今戰復出，同樣在總決賽第一戰受傷的積傑錫（Goran Dragic）則會繼續缺陣。（ViuTV99台今日早上9:00am直播Game 4）

積傑錫和艾迪巴約是於總決賽第一戰先後受傷，二人均缺席了之後的第二及第三戰，不過，先輸兩場的熱火在兩名主力缺席下，上仗仍能戰勝湖人而追成1:2。今戰賽前約1小時，熱火宣佈足傷的積極錫肯定無緣上陣，但肩頸傷的艾迪巴約確定復出，對球隊始終是一大鼓舞。之前兩仗在艾迪巴約休戰下，熱火是由李安納特（Meyers Leonard）任正選中鋒。

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